Desta Gugat Cerai Natasha Rizki, Netizen Serang Akun Instagramnya: Inget Perjuangan pas Ngedapetin dong

PIKIRAN RAKYAT - Netizen digegerkan dengan kabar cerainya Deddy Mahendra Desta dengan Natasha Rizki yang beredar di media sosial.

Pasalnya, banyak fans yang menyayangkan gugatan cerai Desta yang dilayangkan kepada istrinya Natasaha Rizki.

Netizen pun berbondong-bondong membanjiri kolom komentar Instagram sang komedian @desta80s. Banyak dari mereka yang mengingatkan kembali masa-masa perjuangan Desta mendapatkan Natasha.

Baca Juga: Batal Nonton Konser Coldplay Jakarta? Simak 3 Alternatif Kegiatan Asyik yang Bisa Jadi Pilihan

"Inget perjuangan pas ngedapetin dong. Sedih banget klok pisah. Gak rela loh.... Why why why????" kata netizen.

"Baru kali ini ada artis mau cere sedih udah kaya denger berita keluarga sendiri mau cere," kata netizen.

"GUE MESTI PERCAYA COWO YG KAYA GIMANAA??" kata netizen.

"Pak Desta yg ini gimmicknya kelebihan," kata netizen.

"ISTIGFAR, PIKIRKAN BAIK-BAIK BANG!" kata netizen.