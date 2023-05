Konser Coldplay Jakarta Ditambah Sehari? Promotor Sudah Dilobi

PIKIRAN RAKYAT - Euforia masyarakat Indonesia menyambut konser Coldplay Jakarta kian meledak hingga jadi trending topik. Konser Coldplay yang bakal digelar pada 15 November 2023 itu langsung menarik perhatian publik yang sudah lama menanti kehadiran Coldplay di Jakarta.

Terbukti, dalam penjualan tiket Coldplay hari pertama saja, tiket konser sudah langsung ludes terjual dalam waktu singkat.

Melihat antusias masyarakat Indonesia, banyak netizen yang bertanya-tanya soal kemungkinan Coldplay menambah waktu konsernya di Indonesia.

Terlebih, konser Coldplay yang berlangsung di Taiwan juga mengalami penambahan sehari dari jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya.

Hal ini sontak membuat para penggemar Coldplay di Indonesia meminta agar band yang digawangi Chris Martin, Guy Berryman, Johnny Buckland, dan Will Champion ini bisa menambah sehari jadwal konser di Jakarta.

Dalam unggahan di akun Twitter Coldplay, banyak yang meminta agar konser Coldplay di Jakarta bisa ditambah sehari.

“What about indonesia? there are more than 500.000 users in waiting room for today’s presale. a whole new record, isn’t it? we need extra days. please do consider it :). Ily. (Bagaimana dengan indonesia? ada lebih dari 500.000 pengguna di ruang tunggu untuk presale hari ini. rekor yang benar-benar baru, bukan? kita perlu tambahan. tolong pertimbangkan itu :). ily)” kata @mionesgigxxx.

“The incredibly high demand is also happening in Indonesia. with all due respect, please do it for Indonesia too! (Permintaan yang sangat tinggi juga terjadi di Indonesia. dengan segala hormat, tolong lakukan untuk Indonesia juga!” ujar @dazlingxxx.