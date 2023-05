Konser Coldplay Jakarta Bakal Tambah Hari? Chris Martin: Aku Akan Bicara pada Bos, Kita Lihat Nanti

PIKIRAN RAKYAT – War tiket Coldplay di Jakarta hari ini menyisakan sejumlah reaksi. Ada yang riang sebab berhasil mengamankan kategori tiket incaran, ada yang cukup lega lantaran bisa mendapat tiket meski kategori tak sesuai rencana, ada pula gelombang kekecewaan yang tak kalah banyak. Penggemar yang kalah war bahkan heboh menunjukkan kekesalan mereka di internet sebab menjamurnya para calo.

Untuk para penggemar yang belum berhasil, ada kabar baik yang terlontar langsung dari Chris Martin, vokalis band tersebut. Dia mengatakan akan mengupayakan supaya konser Coldplay Jakarta bisa tambah hari.

Hal itu diungkapkan Chris ketika mengobrol via virtual bersama Najwa Shihab. Mulanya Najwa memancing Chris, mengatakan bahwa kemungkinan banyak penggemar yang akan kecewa sebab kuota penonton cenderung sedikit dibandingkan peminat musik Coldplay Tanah Air.

Baca Juga: Harry Tanoe Sebut Masyarakat Tionghoa Dukung Capres Pilihan Jokowi, MSD Ungkap Standar Ganda Terbongkar

“Meskipun akan terdengar sedikit kurang bersyukur, aku perlu menanyakan ini demi mewakili penggemar kalian. Adakah peluang lebih dari satu hari pertunjukan di Jakarta?” kata Najwa Shihab, melalui akun Instagramnya, @najwashihab, dilihat Rabu, 17 Mei 2023.

Mendengar pertanyaan itu, Chris mengaku perlu merundingkannya terlebih dulu bersama sang Manager, Philip Christopher Harvey alias Phil Harvey.

“I don’t know, we still can’t answer that. We’ll see. I have to speak to my boss, which is Phil. (Kita tidak tahu, kita belum bisa jawab itu. Aku akan bicara pada bos, Phil),” kata Chris, belum bisa memastikan permintaan itu terkabul atau tidak.

“Katakan pada Phil, kami (di Indonesia) mencintainya,” ucap Najwa lagi.

Baca Juga: Menteri PANRB Tekankan Anggaran Negara Harus Berdampak bagi Masyarakat