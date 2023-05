Tiket Konser Coldplay Full Booking, Fans Geram dengan FOMO: Ramenya Pas Nyanyi Fix You sama Yellow Doang

PIKIRAN RAKYAT - Band asal Inggris Coldplay kini menjadi buah bibir lantaran bakal menggelar konser di Indonesia pada 15 November 2023 mendarang. Pembelian tiketnya pun dimulai hari ini Rabu 17 Mei 2023.

Pembelian tiket konser Coldplay Jakarta dapat melalui situs coldplayinjakarta.com.

Banyak fans yang antusias ingin menonton idolanya yang akan tampil di Jakarta. Bahkan, satu jam sebelum dibuka, situs pembelian tiket sudah dipenuhi calon pembeli.

Akan tetapi, tiket konser habis dalam beberapa jam saja, fans yang tidak berhasil mendapatkan tiket pun kecewan dan mengaku geram dengan FOMO yang disebut menghabiskan tiket konser tersebut.

"tiati guyss yang post wts coldplay kek gini, itu masih diantrian. kalian mau2 itu belom tentu dapet juga orangnya. serem bet banyak calo fomo #ColdplayinJKT," kata netizen.

"Jujur, gue lebih kesel sm orang2 yang berhasil tembus web utk beli coldplay tp lgsg di WTS in dibanding orang2 FOMO yang nanti nonton konsernya. AT LEAST THEY COME TO WATCH COLDPLAY & ENJOY THE MUSIC.," kata netizen.

"banyak calo ama yg fomo, bikin yg mau bener2 nonton jd gagal," kata netizen.

"pada fomo mentok tau fix you ama yellow doang," kata netizen.