Usai Heboh War Tiket Konser Coldplay Jakarta, Netizen Diramaikan dengan 'WTS' di Twitter

PIKIRAN RAKYAT – Penjualan tiket konser Coldplay Jakarta melalui jalur BCA Presale telah dibuka pada hari ini, Rabu, 17 Mei 2023, pukul 10.00 WIB. Namun, ‘war’ tiket konser band kenamaan asal Inggris tersebut dikeluhkan netizen.

Banyak dari mereka yang mengeluhkan server yang lambat saat baru mulai masuk ke website lantaran antrean penuh, kemudian ada pula yang sudah masuk ke dashboard, tetapi waktu untuk mengantre tidak muncul. Selain itu, netizen juga mengeluhkan kondisi ketika mereka tiba-tiba keluar dari situs saat telah masuk ke dashboard pembelian tiket.

“War tiket Coldplay berasa lawan bot semua,” kata akun Twitter N****, dikutip Rabu, 17 Mei 2023.

“War tiket Coldplay bikin badmood banget,” ujar I*****.

“Abis war Coldplay sejam pertama nyerah,” ucap H****.

“Ngeri-ngeri war Coldplay,” tutur V****.

“Semua orang yang ikut war tiket Coldplay, dan Coldplay beneran bilahg: When you try your best, but you don’t succeed (lirik lagu Coldplay),” kata T**** sembari bercanda.

Setelah beberapa jam penjualan tiket konser Coldplay Jakarta dibuka, Twitter pun diramaikan dengan netizen yang kesal lantaran banyaknya netizen lain yang telah mendapatkan tiket konser Coldplay, tetapi justru menjual tiket tersebut.

Banyak dari mereka yang heran dengan alasan orang-orang yang menjual kembali tiket konser Coldplay yang telah didapatkan. Mereka pun menyayangkan hal tersebut. Pasalnya, jika orang-orang yang menjual kembali tiket Coldplay itu tidak berniat untuk menonton konser, maka sebaiknya tidak perlu ikut mengantre untuk melakukan pembelian.