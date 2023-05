Tiket Konser Coldplay Dijual Mulai Hari Ini 17 Mei 2023, Berikut 3 Tips Hindari Penipuan

PIKIRAN RAKYAT – Band asal Inggris Coldplay berencana akan menggelar konser musik tunggal di Indonesia untuk pertama kalinya. Konser bertajuk Coldplay Music of the Spheres World Tour Jakarta itu akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 15 November 2023.

Pada Rabu, 17 Mei 2023, tiket konser Coldplay mulai dijual secara resmi. Calon penonton pun sudah mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari untuk bisa mengikuti war tiket.

Tingginya antusiasme masyarakat Indonesia untuk menonton Coldplay maka untuk mendapatkan tiket bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, banyak yang tergiur untuk bisa mendapatkan tiket konser Coldplay dengan cara pintas yang lebih mudah.

Meski waktu penjualan tiket konser Coldplay telah dijual sejak pukul 10.00 WIB, ternyata banyak calon pembeli yang kesulitan mengakses laman penjualan tiker melalui platform Loket.com.

Baca Juga: Rahasia di Balik Menang War Tiket Coldplay Jakarta 2023

Warganet lainnya menyebutkan laman tersebut hanya menampilkan teks bertuliskan "Please stand by, while we are checking your browser....". Ada juga calon penonton yang mengeluhkan, "The waiting room is full."

Akan tetapi, perlu diingat, bagi Anda fan Coldplay yang ingin menonton langsung Chris Martin dkk. di Jakarta, jangan sekali-kali membeli tiketnya di luar jalur resmi. Hal itu dipastikan berpotensi adanya aksi penipuan.

Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari akun Instagram resmi promotor Coldplay, @pkentertainment 17 Mei 2023, ada 3 imbauan penting yang harus diketahui calon pembeli tiket, di antaranya sebagai berikut:

Baca Juga: Chris Martin Usahakan Konser Coldplay Jakarta Tambah Hari