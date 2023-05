Leona Agustine Singgung Mantan Pacarnya yang Kini Ramai Dibahas Usai Ketahuan Selingkuhi Istrinya

PIKIRAN RAKYAT - Pesinetron Leona Agustine berkicau di akun Twitter pribadinya tentang perselingkuhan yang dilakukan mantan kekasihnya. Meski begitu, Leona Agustine tak menyebut nama mantan kekasihnya yang dimaksud.

"Lucu juga liat mantan yang dulu selingkuhin gue sekarang ketauan selingkuh sama bininya rame dimana-mana," ujar Leona Agustine dalam cuitan di akun Twitter @leonagustine pada 15 Mei 2023.

"I guess some people just never learn from their mistakes or change (Aku rasa beberapa orang hanya tidak pernah belajar dari masalah mereka)," ujarnya lagi.

Netizen ramai menanggapi cuitan itu. Mereka berupaya menebak-nebak pria yang dimaksud pesinetron berusia 32 tahun itu.

Beberapa netizen ada yang menduga sosok yang dimaksud adalah Virgoun, tetapi Leona tegas menjawab tak mengenal musisi itu.

"Baru tau mba Leona mantannya Virgoun," ujar seorang netizen @rubicho***.

"Virgoun apaan aja gue gatau," ujar Leona memberi tanggapan.

Selain itu, sejumlah netizen menduga mantan pacar yang disinggung adalah Fandy Christian, sebagaimana kasus selingkuhnya dibongkar langsung oleh istrinya, Dahlia Poland.

"Suaminya Dahlia Poland bukan?" ujar pengguna Twitter @nastara***.