Nabila Taqiyyah Anak Siapa? Simak Biodata Grand Finalis Indonesian Idol 2023

PIKIRAN RAKYAT - Nabila Taqiyyah berhasil masuk ke babak grand final Indonesian Idol 2023. Dia akan memperebutkan gelar juara 1 Indonesian Idol 2023 melawan Salma Salsabil. Berikut profil lengkap Nabila Taqiyyah.

Nabila Taqiyyah merupakan remaja asal Aceh yang lahir pada 21 November 2005, usianya saat ini 17 tahun. Nabila merupakan anak dari Fahri Nugraha dan Neli Maulidar.

Belum banyak informasi terkait sosok Nabil Taqiyyah. Kabar beredar menyebut bahwa Nabila memiliki 5 orang adik berjenis kelamin perempuan.

Sebelum mengikuti Indonesian Idol 2023, Nabila Taqiyyah aktif di dunia YouTube dan sering membuat konten video menyanyi. Saat ini, akun YouTube Nabila Taqiyyah memiliki 824 ribu subscriber.

Nabila Taqiyyah sempat viral di media sosial usai menyanyikan lagu We Will Not Go Down dari Michael Heart dan lagu berbahasa arab berjudul Atouna El Toufouley.

Dia juga aktif menjadi konten kreator di Ome TV sejak 2020 lalu. Kemudian Nabil merilis single perdananya yang bertajuk Tak Dianggap pada 18 September 2022, hal tersebut membuat namanya semakin viral.

Setelah viral, Nabila Taqiyyah kemudian diundang ke acara Kick Andy pada April 22. Itu merupakan pengalaman pertamanya masuk acara televisi.

Nabila kemudian mengikuti ajang pencarian bakat Indonesian Idol saat usianya masih menginjak 17 tahun. Dia lolos sampai ke panggung Spektakuler 8. Dalam kesempatan itu, Nabila menyanyikan lagu milik Armada berjudul Hargai Aku.