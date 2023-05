One Direction Dikabarkan Bakal Comeback, Liam Payne Bocorkan Hasil Diskusi dengan Harry Styles

PIKIRAN RAKYAT - One Direction dikabarkan akan segera kembali setelah hiatus sejak 2016. Kabar One Direction akan segera kembali disampaikan oleh Liam Payne.

Liam Payne mengungkapkan keinginannya untuk kembali menyatukan One Direction. Dia mengaku sudah membicarakan hal ini dengan Harry Styles, Niall Horan, dan Louis Tomlinson.

Liam Payne mengatakan, pembicaraan soal rencana comeback itu muncul saat mereka menyaksikan pertandingan tinju di London, Inggris.

"Kapan kita bisa melihat band bersama?" ujar seorang pembicara dalam laga boxing itu.

"Saya tidak tahu, tapi kami baru memulai obrolan grup" ujar Liam Payne dikutip Pikiran-rakyat.com dari Business Up Turn pada 15 Mei 2023.

One Direction merupakan boyband yang merupakan eks peserta The X Factor 2010. Meski tak jadi juara ajang pencarian bakat itu, One Direction justru ditawari tanda tangan kontrak oleh perusahaan rekaman milik Simon Cowell, Syco.

Setelahnya, One Direction mencapai kesuksesan besar dengan terkenal di seluruh dunia. mereka pun mencatatkan banyak sejarah sebagai boy band.

Lima album One Direction yang memuncaki tangga lagu dan mencatat penjualan lebih dari 70 juta.

Pada 25 Maret 2015, Zayn Malik meninggalkan boyband yang membesarkan namanya, tetapi tetap menyatakan dukungan terhadap empat teman berharganya, Louis, Liam, Harry, dan Nial.