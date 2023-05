Narapidana di Lapas Kelas I Makassar Banjir Air Mata Saat Nobar Film Miracle In No. 7

PIKIRAN RAKYAT - Warga binaan di Lapas Kelas I Makassar, Sulawesi Selatan, nonton bareng (nobar) film Miracle In Cell No. 7. Dalam video yang viral di media sosial, tampak para narapidana itu banjir air mata saat menonton film tersebut.

Miracle In Cell No. 7 menceritakan seorang ayah yang berupaya membahagiakan putrinya dari dalam tahanan. Miracle In Cell No. 7 menjadi salah satu film terlaris di Indonesia yang mencatatkan 5 juta penonton dalam sebulan.

"Nonton film Miracle In Cell No. 7 di bioskop dan di penjara vibes-nya sama tapi suasana hati penontonnya yang berbeda," ujar pemilik akun TikTok @akbaramadhan__ yang menunggah suasana nobar Miracle In Cell. No. 7 di Lapas Kelas I Makassar.

Para narapidana dibuat campur aduk emosinya. Mulanya, mereka dibuat tertawa terbahak-bahak berkat sisi komedi dalam film itu yang dimainkan aktor Rigen, Indra Jegel, dan Indro Warkop.

Tak berselang lama, penampilan akting Vino G Bastian yang berperan sebagai Dodo Rozak yang berjuang membahagiakan putrinya, Kartika, dari balik tahanan membuat para narapidana itu banjir air mata.

Dalam video itu, tampak sejumlah narapidana mulai mengusapkan air mata.

Sinopsis Miracle In Cell No. 7

Dodo Rozak yang dikisahkan sebagai pria yang mengidap autisme ingin membahagiakan putrinya, Kartika. Hanya saja, sikap Dodo yang sering bertindak seperti anak-anak membuat Kartika yang justru lebih sering merawat ayahnya.

Pada suatu hari, Dodo ditangkap atas tuduhan memperkosa dan membunuh seorang gadis kecil. Dodo ditahan di sel no.7 yang dihuni oleh para narapidana kejam, tetapi perlahan justru Dodo mendapat bantuan untuk menyelundupkan Kartika ke dalam selnya.

Ayah dan anak itu pun menebar kebahagiaan bagi para narapidana dan sipir di penjara.