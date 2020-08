Sinopsis Film: Deepwater Horizon

PIKIRAN RAKYAT - Deepwater Horizon merupakan film Amerika Serikat yang disutradari oleh Peter Berg.

Tayang pada tahun 2016, film Deepwater Horizon dibintangi oleh beberapa aktor ternama Hollywood.

Aktor yang pernah masuk nominasi Oscar Mark Wahlberg (Ted, The Departed, The Fighter) serta Kurt Russel (The Hateful 8, Escape from LA, Guardian of Galaxy Vol.2) ikut membintangi film ini.

Baca Juga: Inilah Kuil Unik yang ada di Jepang, Baik Para Biksu ataupun Pekerjanya Semuanya Adalah Kucing

Sinopsis Deepwater Horizon

loading...

Dikutip dari IMDB, Film Deepwater Horizon diangkat dari kisah nyata bocornya kilang minyak Deepwater Horizon di Teluk Meksiko pada 20 April 2010 silam.

Dikenal sebagai pengeboran terbesar di Teluk Meksiko pada masanya, kilang yang dimiliki oleh perusahaan Minyak BP itu mengalami kendala.

Baca Juga: Menlu AS: Lebih Berat Lawan Tiongkok daripada Uni Soviet

Supervisor operasional kilang Jimmy Harrel (Kurt Russel) dan bawahannya Mike William (Mark Wahlberg) menduga ada suatu permasalah yang terjadi di lokasi pengeboran itu.