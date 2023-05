Diundang ke Cannes Film Festival 2023, Cinta Laura Ungkap Sisi Lain di Balik Rasa Percaya Dirinya

PIKIRAN RAKYAT – Cinta Laura akan menghadiri Festival Film Cannes 2023 yang akan berlangsung Selasa, 16-27 Mei 2023 di Paris. Pelantun lagu 'Oh Baby' itu juga mengatakan bahwa dirinya merasa terhormat bisa menjadi perwakilan Indonesia di ajang bergengsi tersebut.

“Aku merasa sangat terhormat bisa menjadi perwakilan Indonesia di Cannes Festival tahun ini, dimana aku akan mendatangi dua event besar salah satunya adalah main red carpet event Cannes Festival dan satunya lagi adalah Light on Women Award,” kata Cinta Laura, dilansir Pikiran-rakyat.com dari kanal YouTube Enzy Storia.

Festival Film Cannes merupakan ajang film tahunan yang diadakan sejak 1946 di Prancis dengan menayangkan seluruh genre dari seluruh dunia. Adapun acara besar tersebut dilakukan pada Mei setiap tahunnya.

Sering dipandang sebagai wanita yang memiliki rasa kepercayaan diri yang tinggi, Cinta Laura mengaku memiliki sisi lain di balik rasa percaya diri yang dibangunnya, yakni merasa gelisah atau anxiety setiap kali meninggalkan rumah.

Bahkan, artis multi talenta itu mengatakan bahwa dirinya sering dihujani pertanyaan-pertanyaan dari dalam diri yang kemungkinan dapat menghambat progresnya.

“Jujur, believe it or not, walaupun aku kelihatannya sangat confident dan bisa berbicara sama siapa pun, easy going, actually I feeling anxiety, aku selalu merasakan kegelisahan saat aku meninggalkan rumah aku,” katanya.

Kendati demikian, Cinta Laura mengatakan bahwa untuk menghadapi situasi tersebut dirinya tetap berpegang teguh pada motto-nya yakni dengan melawan rasa ketidaknyamanan dan tetap melakukan.

