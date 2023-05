Bongkar Obrolan Mesra Fandy Christian dengan Wanita Lain, Dahlia Poland Dituding Gimik Demi Sinetron Suami

PIKIRAN RAKYAT - Artis Dahlia Poland dituding gimik dengan aksinya membongkar obrolan mesra sang suami, Fandy Christian dengan wanita lain. Pria berusia 37 tahun tersebut diduga berselingkuh dari sang istri.

Fandy Christian diduga berselingkuh dengan Andi Annisa Iasyah. Kabar tersebut muncul ketika Dahlia Poland membongkar obrolan mesar keduanya melalu aplikasi Instagram.

Dahlia Poland membongkar potongan obrolan mesra itu di Insta Story miliknya pada Minggu, 14 Mei 2023. Unggahannya dibagi dalam beberapa sesi.

Dalam unggahan tersebut, Dahlia Poland juga menandai akun Instagram Andi Annisa Iasyah. Tak berselang lama, Dahlia Poland menghapus unggahannya tersebut.

Meskipun dihapus, unggahan Dahlia Poland tersebut telah dilihat oleh banyak mata, termasuk rekan-rekan artisnya. Namun, ada beberapa yang menuding jika wanita berusi 26 tahun tersebut gimik agar sinetron suaminya bisa mengalami kenaikan rating.

"Yg bilang gimmick2 buat naikin rating, yg tau aku dari lama pasti tau aku orangnya kaya apa," kata Dahlia Poland melalui Insta Storu miliknya.

Banyak dari rekan-rekan Dahlia Poland yang bersimpati atas kabar mengejutkan yang ia unggah. Ibu tiga anak itu pun memberikan ucapan terima kasih kepada setiap orang yang memberikan perhatian.

"Makasih buat yg udah kasih semangat. This to shall pass kalo kata papa J," ucap Dahlia Poland.