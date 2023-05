Isi Lengkap Chat Dugaan Perselingkuhan Fandy Christian dan Andi Annisa Lasyah

PIKIRAN RAKYAT - Pernikahan Fandy Christian dan Dahlia Poland sedang tidak baik-baik saja setelah Dahlia Poland membongkar dugaan perselingkuhan Fandy dengan lawan mainnya di sinetron, Andi Annisa Lasyah.

Melalui Instagram miliknya, Dahlia Poland membagikan isi lengkap chat mesra Fandy Christian dengan Andi Annisa Lasyah.

Dalam chat tersebut, Fandy Christian dan wanita yang disebut Cha saling mengungkapkan rasa sayang mereka.

"Makasih banget kamu udah peduli udah sayang sama aku. Thanks a lot. Nggak bawel nggak ikut campur. You make me feel better dan tadi bisa aku nahan dan diem saja depan banyak orang. Aku sayang kamu," kata Fandy Christian.

"I love you fan, makasih sudah perhatiin dan dengarkan aku hehehehe," balas wanita tersebut.

Dahlia Poland juga blak-blakan membuat unggahan dengan menandai akun Instagram Andi Annisa Lasyah @andiaansyah.

"Bravo @andiaansyah," ujar Dahlia Poland dalam unggahan Instagram @dahliachr.

Dugaan perselingkuhan mereka semakin kuat karena Andi Annisa Lasyah tengah membintangi sinetron yang sama dengan Fandy Christian. Dalam sinetron tersebut, Andi berperan sebagai pelakor.