Lirik Lagu Karena Dia – Maia Estianty dan Fakta di Baliknya

Karena Dia – Maia Estianty

Dulu hidupku sepi

Hatiku juga ikut mati

Oh tetapi sejak dia ada

Hidupku jadi terasa indah

And I am very happy

Tak perlu ku takut lagi

Dan aku berani melangkah

Bebas ke sana kemari

Semua karena ada dirinya

Ada dia

Ku bisa lebih nikmati hidup

Nikmati hidup

Dulu ku sangat rapuh

Tak bisa aku gerak bebas

Oh tetapi sejak dia ada

Hidupku jadi terasa indah

And I am very happy

Tak perlu ku takut lagi

Dan aku berani melangkah

Bebas ke sana kemari

Semua karena ada dirinya

Ada dia

Ku bisa lebih nikmati hidup

Nikmati hidup

Uh tak perlu ku takut lagi

Dan aku berani melangkah

Bebas ke sana kemari

Semua karena ada dirinya

Ada dia

Ku bisa lebih nikmati hidup

Nikmati hidup

Bebas ku bebas

I wanna live it on

Tak perlu takut

Semua karena dirinya

Karena dia

Ku bisa lebih nikmati hidup

Nikmati hidup

Artis: Maia Estianty

Album: Berdua

Dirilis: 2014

Fakta di Baliknya

Karena Dia merupakan lagu yang dibawakan Maia Estianty, dan dirilis pada 2014. Lagu ini masuk dalam tracklist album Berdua.