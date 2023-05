Dahlia Poland Dituding Gimmick Demi Rating Sinetron Fandy Christian: yang Tau Aku dari Lama Pasti Tau

PIKIRAN RAKYAT – Dahlia Poland pada Minggu, 14 Mei 2023 kemarin membongkar dugaan perselingkuhan yang dilakukan suaminya, Fandy Christian dengan Andi Annisa Iasyah. Hal itu dibongkar Dahlia dalam Insta Story pribadinya.

Dalam unggahannya, Dahlia Poland langsung menandai akun Instagram Andi Annisa Iasyah. Tak hanya itu, Dahlia juga mengunggah potongan chat mesra antara Fandy Christian dan lawan mainnya di sinetron Jangan Bercerai Bunda.

Tak mau tanggung-tanggung, Dahlia Poland juga menyentil aksi nakal Fandy Christian dengan menggunakan lagu Runtah sebagai latar unggahannya. Pemain sinetron Ganteng Ganteng Srigala (GGS) itu juga menuliskan kata ‘Bravo’ untuk menyindir Andi Annisa Iasyah.

“Semangat orang baikkuuuu,” ujar wanita yang diduga selingkuhan Fandy Christian.

“Nggak bb, makasih banget km uda peduli uda sayang sm aku. Thanks a lot. Gak bawel gak ikut campur. U make me feel better dan tadi bisa aku nahan dan diem aja depan banyak orang. Aku sayang kamu,” balas Fandy.

“I love you fan, makasih udah perhatiin & dengerin aku hehehe,” kata Andi.

Dalam chat mesra itu, terlihat bahwa kedekatan Fandy dan Andi mulai terjadi saat keduanya tiap hari syuting untuk sinetron. Bahkan Andi telah memiliki julukan special untuk Fandy.

“Hey morning, it’s okay. Have a great day my weekdays. See you. Today’s gonna be a happy day semangaat,” ujar Andi.