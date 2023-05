Lirik Lagu Binar Wajah Sebaya – Morfem dan Fakta di Baliknya

Binar Wajah Sebaya – Morfem

Perhelatan megah nian

Penuh lampu dan bendera

Dan layar besar terbentang kian ramai

Wajah-wajah yang gembira

Bangga ada di antara

Kisah-kisah yang terjalin kian abadi

Oh oh dia berbinar selalu

Oh oh dia berbinar selalu

Di genggaman dewasa

Di ramai malam tersibak

Raut sebaya bersahaja

Dilanda kegirangan

Melonjak entah mengapa

Bersua raut sebaya bersahaja

Berbinar

Berlompatan di trampolin

Bola raksasa gelinding

Terbesit sekali-kali wajah tadi

Apa yang tengah terjadi

Kubelum sempat mengerti

Di bulir peluh terpercik kian jadi

Oh oh dia berbinar selalu

Oh oh dia berbinar selalu

Di genggaman dewasa

Di ramai malam tersibak

Raut sebaya

Dilanda kegirangan

Melonjak entah mengapa

Bersua raut sebaya bersahaja

Berbinar

Oh oh dia berbinar selalu

Oh oh dia berbinar selalu

Di genggaman dewasa

Di ramai malam tersibak

Raut sebaya bersahaja