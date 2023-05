Sindiran Telak Dahlia Poland ke Fandy Christian, Bongkar Isi Chat Mesra Diiringi Lagu Runtah

PIKIRAN RAKYAT – Dahlia Poland tak tanggung-tanggung saat menyindir dugaan perselingkuhan yang dilakukan sang suami, Fandy Christian dengan Andi Annisa Iasyah. Sosok perempuan yang diduga berselingkuh dengan aktor beristri tersebut adalah lawan mainnya dalam sebuah sinetron.

Dugaan perselingkuhan itu diunggah langsung oleh Dahlia Poland di Insta Story pada Minggu, 14 Mei 2023 ini. Namun setelah nama Fandy Christian mulai ramai di Twitter, Dahlia langsung menghapusnya.

Netizen yang jeli pun langsung mengabadikannya dan membagikan unggahan Dahlia Poland di Twitter. Dalam waktu beberapa jam, unggahan soal dugaan perselingkuhan Fandy Christian langsung menjadi trending topic di Twitter.

Dalam Insta Story pribadinya, Dahlia Poland juga menandai akun Instagram Andi Annisa Iasyah. Artis yang pernah bermain dalam sinetron Ganteng Ganteng Srigala (GGS) ini menyindir chat mesra antara Fandy dan Andi.

“Semangat orang baikkuuu,” ujar wanita yang diduga Andi.

“Nggak bb, makasih banget km uda peduli uda sayang sm aku. Thanks a lot. Gak bawel gak ikut campur. U make me feel better dan tadi bisa aku nahan dan diem aja depan banyak orang. Aku sayang kamu,” balas Fandy.

“I love you fan, makasih udah perhatiin & dengerin aku hehehe,” kata Andi.

Andi bahkan menjuluki Fandy dengan sebutan ‘My Weekdays’. Hal itu justru langsung jadi bahan tertawaan Dahlia Poland.