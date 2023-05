Isi Chat Mesra dengan Lawan Main Dibongkar Istri, Fandy Christian Langsung Unfollow Andi Annisa

PIKIRAN RAKYAT – Marak isu perselingkuhan di tengah kehidupan pasangan selebritis yang terlihat romantis, mesra, dan langgeng. Kali ini sosok aktor Fandy Christian yang digosipkan berselingkuh dengan lawan mainnya di sinetron Jangan Bercerai Bunda, Andi Annisa Iasyah.

Dugaan perselingkuhan itu bahkan diungkap oleh istri Fandy Christian, Dahlia Poland lewat unggahan Insta Story pada Minggu, 14 Mei 2023. Dalam unggahannya, artis lawas ini membongar isi chat mesra antara Andi Annisa Iasyah dengan Fandy.

Dahlia Poland bahkan terang-terangan menandai akun Instagram Andi Annisa Iasyah. Pasalnya, chat mesra antara Fandy Christian dan lawan mainnya sudah dilakukan sejak beberapa pekan lalu.

“Semangat orang baikkuuu,” kata pesan dari wanita yang diduga Andi Annisa.

Baca Juga: Kiky Saputri Komentari Video Pengakuan Selingkuh: Istri Nerima Apa Adanya, Dia Nyakitin Seada-adanya

“Nggak bb, makasih banget km uda peduli uda sayang sm aku. Thanks a lot. Gak bawel gak ikut campur. U make me feel better dan tadi bisa aku nahan dan diem aja depan banyak orang. Aku sayang kamu,” balas Fandy.

“I love you fan, makasih udah perhatiin & dengerin aku hehehe,” kata Andi.

Lantaran selalu berada di lokasi syuting hampir setiap hari bersama Fandy, Andi menyebut suami Dahlia dengan sebutan sayang ‘My weekdays’. Sebutan tersebut langsung mengundang tawa Dahlia.

“Hey morning, it’s okay. Have a great day my weekdays. See you. Today’s gonna be a happy day semangaat,” ujar Andi.