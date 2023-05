Dahlia Poland Bongkar Isi Chat Mesra Fandy Christian dan Lawan Mainnya: Mendalami Peran

PIKIRAN RAKYAT – Artis lawas Dahlia Poland membongkar isi chat mesra antara sang suami, Fandy Christian dengan lawan mainnya, Andi Annisa Iasyah. Dalam potongan chat yang dibagikan Dahlia, terlihat sang suami sering mengabari lawan mainnya itu soal kegiatan sehari-harinya.

Potongan chat mesra antara Fandy Christian dan Andi Annisa Iasyah itu dibagikan Dahlia Poland di Insta Story pribadinya pada Minggu, 14 Mei 2023. Namun tak berselang lama, Dahlia menghapus unggahannya.

Bahkan Dahlia Poland langsung menandai akun Instagram Andi Annisa Iasyah di Insta Story tersebut. Istri Fandy Christian itu menyentil tingkah lawan main suaminya “Bravo @andiannsyah (emoji tepuktangan).”

“Semangat orang baikkuuu,” ujar pesan yang diduga dikirim oleh Andi Annisa Iasyah.

“Nggak bb, makasih banget km uda peduli uda sayang sm aku. Thanks a lot. Gak bawel gak ikut campur. U make me feel better dan tadi bisa aku nahan dan diem aja depan banyak orang. Aku sayang kamu,” kata Fandy.

“I love you fan, makasih udah perhatiin & dengerin aku hehehe,” ucap Andi.

Dahlia pun menertawakan isi chat Fandy dan wanita lain. Pasalnya, keduanya menyematkan sebutan mesra yang membuat Dahlia merasa geli.

“My weekdays ceunah. Soalnya minggu libur, amazing sekali kalian. Mendalami peran mungkin,” kata Dahlia Poland.