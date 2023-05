Paduan Kompleksitas yang Berkelas dari Dream Theater

PIKIRAN RAKYAT - Dream Theater tergolong gencar mempromosikan album teranyarnya, "A View From the Top of The World", di Indonesia. Selang sembilan bulan setelah band asal Amerika Serikat ini konser di Solo pada 10 Agustus 2022, mereka langsung menggempur kembali telinga penggemarnya yang berada di Jakarta pada 12 Mei 2023.

Di Jakarta, konser yang mengambil tempat di Ecopark Ancol itu sekaligus menjadi akhir dari rangkaian tur bertajuk "Dream Theater: Top of The World Tour" di Asia.

Tur Dream Theater di Asia dimulai pertama kali pada 25 April 2023 di Seoul, Korea Selatan. Secara keseluruhan, Dream Theater menghabiskan kurang lebih 18 hari di wilayah Asia, mulai dari Korea Selatan, Thailand, Filipina, Singapura, hingga Indonesia.

Melihat penampilan Dream Theater di Ecopark Ancol, para penggemar dan metalheads tentunya sudah mengetahui hal yang akan didapatkan dari mereka. Ya, sebuah paduan musik kompleks yang tercipta dari semburan shredding gitar John Petrucci, liukan jemari kibor Jordan Rudess, gebukan drum Mike Mangini, cabikan bass John Myung, dan lengkingan vokal James LaBrie.

Dream Theater mungkin bukan tergolong band metal yang membuat penontonnya moshing liar. Semenjak sebagian besar personel Dream Theater adalah lulusan Berklee College of Music, diam terpaku selama konser hanya untuk melihat kepiawaian mereka bermusik dapat menjadi pelepas adrenalin juga.

Seperti itu suasana yang terlihat dari sebagian besar penonton Dream Theater di Ecopark Ancol. Mereka seakan 'dipaksa' untuk diam menyimak suguhan musicianship yang kompak serta terjaga dari James LaBrie cs.

Meski demikian, dalam beberapa kesempatan, terasa vokal James LaBrie sumbang. Ia seakan terlihat kesulitan untuk bisa mencapai nada tinggi yang diperlukan dalam lagu. Bisa jadi ini ada kaitannya dengan cuaca panas yang dikeluhkan oleh LaBrie. Di sela-sela perpindahan lagu, ia memang sempat mengatakan kepada penonton bahwa hawa di Ecopark Ancol saat itu begitu panas sehingga ia kesulitan mengambil napas.