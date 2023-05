Kim Young Dae Tertarik Main Film Indonesia Bareng Iqbaal Ramadhan

PIKIRAN RAKYAT – Aktor ternama asal Korea Selatan, Kim Young Dae menyapa para penggemarnya di Indonesia melalui acara bertajuk 2023 Kim YOUNG DAE 1st Asia Fan Meeting Tour in Indonesia - Fly.oungdae - Fall in Love Young Dae yang digelar di Jakarta pada Sabtu, 13 Mei 203. Saat konferensi pers, pemain drama Extraordinary You itu pun mengatakan bahwa ini merupakan kali pertamanya datang ke Jakarta.

"Karena ini jumpa penggemar pertamaku di Jakarta, aku merasa cuacanya nggak begitu panas. Aku merasa nyaman di sini dan untuk acara ini serta ke depannya mau memberikan usaha terbaik," katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara pada Minggu, 14 Mei 2023.

Meski pertama kalinya menginjakkan kaki di Jakarta, tetapi ini bukan pertama kalinya Kim Young Dae mengunjungi Indonesia. Saat masih kecil, ia diketahui pernah datang ke Bali.

Baca Juga: Prosesi Pemakaman Moonbin ASTRO akan Digelar Tertutup, Aktivitas Promosi Industri KPop Ditunda Sementara

"Untuk negara-negara di Asia Tenggara, pertama kali Indonesia, sebenarnya aku merasa ada aura positifnya. Jadi, untuk ke depannya mau visit Bali juga. Dulu, kan, kunjungannya pas muda, jadi, lupa-lupa," ujarnya.

Kedatangan Kim Young Dae pun menjadi sebuah topik perbincangan netizen di Twitter. Banyak netizen yang kaget dengan pernyataan yang dilontarkan oleh pria kelahiran 1996 itu soal keinginannya untuk berkolaborasi dengan artis Indonesia.

"Aku sangat tertarik kalau bisa berpartisipasi di proyek Indonesia. Terakhir saya sempat cari aktor di Indonesia, aku temukan Iqbaal Ramadhan, aku lihat aktingnya bagus," ucap Kim Yong Dae.

Baca Juga: Muhammad Zayyan, Idol KPop Muslim Asal Indonesia yang Siap Gebrak Panggung Korea Selatan

Selain itu, Kim Young Dae juga memberikan pernyataan lain yang sama-sama mengejutkan para netizen Indonesia. Ia menyebut jika dirinya sering mendengarkan lagu dari Tulus berjudul Hati-Hati di Jalan.