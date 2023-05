Sempat Kisruh dengan Johnny Depp, Amber Heard Jalani Kehidupan Tenang di Spanyol

PIKIRAN RAKYAT – Usai drama panjang persidangannya dengan Johnny Depp, aktris Amber Heard kini tampak menikmati kehidupan yang tenang di luar negeri. Aktris 37 tahun tersebut tertangkap kamera menikmati waktunya sambil jalan-jalan di Madrid, Spanyol.

Heard dan puterinya, Oonagh Paige yang berusia 2 tahun pindah ke Spanyol sejak tahun lalu untuk menjauh dari sorotan publik.

Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari People Magazine, Amber Heard mengatakan bahwa ia tak sabar untuk meninggalkan Amerika Serikat (AS) bersama putrinya setelah sidang pencemaran nama baik yang kontroversial melawan sang mantan suami.

“Persidangan itu membuatnya sangat stres dan dia hanya ingin memulai kehidupan baru di luar negeri,” ujar seorang sumber kepada People.

Sumber tersebut mengatakan bahwa Amber bersemangat untuk kembali bekerja dan muncul di layar kaca. Proses persidangan yang panjang telah membuatnya kelelahan dan kecewa, dimana ia merasa diperlakukan dengan buruk.

“Ia sudah meninggalkan semuanya di belakang. Amber memiliki energi baru dan ingin fokus kepada hal-hal yang disukainya,” kata sumber tersebut menambahkan.

Amber Heard akan kembali berperan sebagai Mera dalam sekuel Aquaman and the Lost Kingdom yang dijadwalkan tayang Desember tahun ini. Ia juga sudah menyelesaikan syuting untuk film In the Fire sebelum persidangan dimulai, meski begitu tanggal perilisannya masih belum jelas.

