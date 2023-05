Beredar Setlist Lagu Coldplay yang akan Dibawakan saat Konser di Indonesia, Netizen: Tiap Negara Beda ya

PIKIRAN RAKYAT - Band asal Inggris, Coldplay akan menggelar konser di Jakarta pada 15 November 2023 mendatang. Hal ini disampaikan langsung oleh Third Eye Management dan PK Entertainment selaku agensi.

“Halo apa kabar yang di Indonesia. Kami sangat bersemangat untuk mengumumkan konser pertama kami di negara indahmu. Kami akan ada di Indonesia, di Jakarta pada tanggal 15 November 2023 dan kami berharap untuk bertemu dengan kalian di sana. Terima kasih,” kata Coldplay melalui aku @pkentertainment.id, dikutip pada Kamis, 11 Mei 2023.

Beredar pula setlist (daftar lagu) yang akan dibawakan Coldplay dalam tur dunia Coldplay Music of The Spheres World Tour Jakarta kali ini. Namun setlist ini hanya guyonan para netizen saja yang sangat menantikan kedatangan Chris Martin dan kawan-kawan.

Berikut daftarnya:

1. Higher Power

2. Adventure of a Lifetime

3. Paradise

4, Charlie Brown

5. The Scientist (dengan cuplikan lagu "Oceans")

6. Viva La Vida feat Fanny Soegi

7. Hymn for the Weekend

8. Let Somebody Go (dengan vokal dari H.E.R)

9. Politik feat Iwan Fals

10. In My Place

11. Yellow

12. Human Heart

13. People of the Pride

14. Clocks

15. Infinity Sign (dengan cuplikan lagu "Music of the spheres" dan "Every Teardrop is a Waterfall")

16. Something Just Like This

17. Midnight feat Indra Frimawan

18. My Universe

19. A Sky Full of Stars

20. Sparks

21. Humankind

24. Fix You (dengan cuplikan 'Midnight')

25. Beautiful

26 Asmaralibrasi (Cover Soegi Bornean). ***