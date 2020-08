Penampilan Terbarunya Disoroti, Ridwan Kamil: yang Penting Merah Putih Kita Sama

View this post on Instagram

JAWA BARAT MEMULAI SAFARI SILATURAHMI KEBHINEKAAN, Bersama Maulana Al-Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya atau Abah Luthfi di seluruh wilayah Jawa Barat. Dimulai di zona Pantura diwakili Indramayu. Sesuai arahan Abah Luthfi yang juga Wantimpres, Silaturahmi ini dilakukan dengan keliling mengunjungi rumah-rumah ibadah, mengikrarkan Pancasila dan berdialog dengan beragam pemuka agama. Program ini untuk menguatkan jati diri Pancasila kita yang sering mendapatkan tantangan di tiap generasinya. Jika Indonesia mau lestari, mari Jaga Pancasila, Jaga NKRI dan Jaga Kebhinekaan. Perbanyak dialog, Perbanyak mencari persamaan2 untuk menjadi pengikat persatuan ketimbang mencari-mencari perbedaan untuk dipertengkarkan.