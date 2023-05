Anak Sulung Nikita Mirzani Bongkar Penyebab Ibunya Bertengkar dengan Antonio Dedola

PIKIRAN RAKYAT - Anak sulung Nikita Mirzani, Laura Meizani Nasseru Asry, mengungkapkan bahwa penyebab ibunya bertengkar dengan Antonio Dedola karena pria bernama Ricky.

Menurut keterangan Loly, sapaan Laura, hubungan Antonio dan Ricky sudah seperti saudara kandung.

Antonio dan Ricky sudah dekat sedari kecil. Permasalahan dimulai saat Nikita marah karena Antonio mengikuti akun Instagram milik Ricky. Loly tak mengerti alasan ibunya marah hanya karena Antonio mengikuti akun Instagram pria yang dianggap sebagai saudara kandung.

"Mimi marah gara-gara orang ini (Ricky). Aku juga enggak tahu kenapa. It just really mess up you know (itu benar-benar kacau). Masa iya papa (Antonio) harus kayak unfollow-unfollow orang-orang yang benar-benar dekat sama dia," tutur Loly.

Lebih lanjut ia menjelaskan, Ricky juga dekat dengan keluarga Antonio. Bahkan, orangtua Antonio menganggap Ricky seperti anak sendiri. Antonio akhirnya pergi karena sudah merasa lelah dan tidak dihargai oleh Nikita.

"Itu kenapa Antonio pergi dari rumah ya gara-gara itu, gara-gara dia juga sudah capek. Dia tuh ngerasa enggak dihargain di rumah. Dia tuh ngerasa enggak bisa jadi imam karena mimi tuh selalu kayak nananana (mengatur)," ujar Loly dikutip dari akun TikTok @keluargakecildijerman01.

Menurut dia, sudah sejak lama Antonio lelah dengan tabiat Nikita. Tetapi, kekesalannya baru dilampiaskan sekarang setelah dipukul oleh ibu tiga anak tersebut. Setelah dipukul, Antonio merasa takut.