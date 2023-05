Takut Hak Asuh Anak Jatuh ke Tangan Ari Wibowo, Inge Anugrah: Jangan Dibatasin

PIKIRAN RAKYAT - Prahara rumah tangga yang terlanjur menjadi konsumsi publik, rupanya membuat perceraian Ari Wibowo dan Inge Anugrah kian pelik.

Bagaimana tidak? Satu sisi, pihak Ari Wibowo terkesan semakin memojokan Inge Anugrah dengan adanya sederet fakta tentang nafkah yang dianggap pelit. Di sisi lain, Inge merasa menyimpan gundah gulana dengan nasib sang buah hati.

“Kita kan memang rumahnya lagi renov, terus aku sudah bilang sama anak-anak it's okay kalau kalian tuh mau tinggal di rumah baru. Itu karena mereka sudah looking forward kan,” ucapnya.

Hadirnya sosok Kenzo dan Marco tentu menjadi segalanya buat Inge Anugrah, terlebih perempuan yang berusia 42 tahun itu telah lama mengurus anak-anak dibanding Ari Wibowo yang fokus mencari nafkah.

“Tapi yang aku minta memang supaya akses aku ke anak-anak jangan dibatas-batasin, tinggal sama papa di rumah baru it’s okay, dan itu juga dekat ke sekolah kan,” tutur Inge.

Namun, entah mengapa yang semula pihak Inge Anugrah yang menggembar-gemborkan soal sifat pelit Ari Wibowo, kini malah berbalik menyanjung suaminya itu.

“Saya enggak menjatuhkan siapa-siapa di sini, makanya saya juga membantu mengklarifikasi kemarin saya bilang bahwa Ari bukan papa yang pelit,” katanya.