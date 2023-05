Dicap Muslimah Tak Beretika, Putri Anne: Aku Sudah Cukup Merasa Sakit

PIKIRAN RAKYAT - Tudingan miring dari netizen soal sikap Putri Anne kian jadi bahan obrolan yang menyudutkan istri dari Arya Saloka.

Bahkan namanya sampai viral gegara cuplikan video marah-marahnya di TikTok. Sadar namanya sedang menjadi perbincangan netizen, Putri Anne akhirnya buka suara.

Lewat unggahannya di Instagram, Putri Anne terlihat mengunggah sebuah Instagram story yang memperlihatkan emoji mata berkaca-kaca dengan latar belakang hitam.

Tak cuma satu, istri Arya Saloka ini kembali mengunggah Instagram story dengan me-repost gambar tengkorak dan seorang wanita.

"Be my peace...I've got enough pain (jadilah kedamaian untukku, karena aku sudah cukup merasa sakit)," bunyi tulisan dalam gambar yang diunggah Putri Anne.

Putri Anne tampak kesal dengan cibiran netizen yang terus menyudutkan sebagai sosok yang bermasalah. Putri Anne juga merasa lelah lantaran sedari dulu selalu dicap jelek oleh netizen.

Dia pun berharap netizen bisa berhenti mengolok-ngolok dan mencari kesalahannya agar bisa hidup tenang.

Sebelumnya, Putri Anne merasa kesal dengan orang-orang yang menudingnya berbohong atas minuman kolagen yang di endorse-nya hingga mengejeknya sebagai janda cebol.