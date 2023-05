Mengaku Ditelantarkan Nikita Mirzani, Lolly Diadopsi Antonio Dedola

PIKIRAN RAKYAT - Imbas perseteruannya dengan sang ibu, Nikita Mirzani, Lolly mengaku tak ingin kembali ke Jakarta. Terlebih Lolly merasa dibuang usai Nikita Mirzani menyebut tak akan lagi membiayai hidupnya di Inggris.

"And at the end of the fight i told her i don't want to return to Jakarta and she's said i could sleep on the streets," kata Lolly.

Lolly yang kebingungan lantas mengadu pada ayah sambungnya, Antonio Dedola.

"So, dia pengen bikin aku berenti di sekolah ini gara gara aku ga ngikutin apa yang dia mau. Dia bilang ga mau ngebayarin sekolah ini lagi buat aku, terus abis itu aku telpon Antonio, aku nangis aku juga udah bilangin ke guru aku dan kata guru aku yaudah biarin aja dan guru aku bilang we're not gonna let you out of the street," kata Lolly.

Untungnya keluh kesah Lolly ditanggapi dengan baik. Lolly mengaku Antonio Dedola mencoba menenangkannya. Bahkan Antonio Dedola juga langsung mengadopsi dirinya sebagai anak.

"Itu setelah bilang dengan Antonio, kek dia bener bener selalu ada disisi aku, kek bener bener dia ngerti banget apa yang aku rasain tapi mama aku ga pernah gitu dan aku ga ngerti kenapa," kata Lolly.

"I called Toni and tell him about it seperti yang aku bilang tadi dan Toni offer to pay for my school in London and even adopting me karena mama aku bilang dia udah capek dengan aku, dan aku juga capek dengan dia karena aku gamau tarok video jelek apalagi yang ga bener di story aku," kata Lolly di kanal YouTubenya.

Karena kehadiran Antonio, Lolly merasa sedikit reda. Terlebih Lolly merasa seperti memiliki figur ayah di hidupnya.