Jessica Mila Menikah dengan Yakup Hasibuan, Febby Rastanty Beberkan Kisah Cinta Mereka

PIKIRAN RAKYAT - Pesinetron Febby Rastanty membeberkan kisah cinta Jessica Mila dan Yakup Hasibuan. Febby Rastanty bahkan mengaku jadi pihak yang menjodohkan keduanya.

Sejak awal dipertemukan, Febby mengaku sudah tahu bahwa Jessica Mila dan Yakup Hasibuan akan berjodoh dan menikah.

Dugaannya itu benar setelah Jessica Mila dan Yakup Hasibuan akhirnya menikah setelah dua tahun berpacaran.

"Dari awal ngenalin, bener-bener sampe deg-degan karena punya feeling ini mungkin bisa jadi yang terakhir buat kakak Mila. Alhamdulillah dua tahun kemudian bisa jadi kenyataan," ujar Febby Rastanty melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada 10 Mei 2023.

"Senang dan bersyukur sekali bisa jadi salah satu saksi perjalanan cinta mereka dari awal," ujarnya menambahkan.

"Once again, congratulations beautiful couple @jscmila @yakuphasibuan Wishing you both a long and happy married life. May God always shower your marriage with blessings and lots of love. I love you guys," ujar Febby.

Selain itu, Febby juga menanggapi video dia membantu membenarkan posisi veil dan dress pengantin Jessica Milla yang viral di media sosial.

Febby menyebutkan, dia saat itu terpilih menjadi pandongani atau pengiring pengantin wanita di pernikahan Jessica Milla dan Yakup Hasibuan.

"Banyak yang heboh soal aku benerin veil dan dress Kakak mila. Kebetulan saat itu aku diminta Kak Mila jadi pandongani-nya. Kurang lebih seperti ‘maid of honor’ dalam adat Batak," ujarnya.