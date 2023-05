Beli Tiket Konser Coldplay Rp5,7 Juta, Dapat 5 Fasilitas Spesial

PIKIRAN RAKYAT - Konser Coldplay akan digelar di Gelora Bung Karno (GBK) pada 15 November 2023. PK Entertainment sebagai promotor konser Coldplay akhirnya mengumumkan harga tiket berdasarkan 11 kategori.

Adapun salah satu kategori yang masuk dalam tipe tiket spesial dengan 5 fasilitas di dalamnya. Kategori ini bernama My Universe yang dibanderol dengan harga Rp5,7 juta.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam Instagram @pkentertainment, berikut penawaran fasilitas spesial untuk penonton yang memberi tiket konser Coldplay kategori My Universe:

Mendapat satu tiket freestanding kategori Festival dengan harga Rp3,5 juta Dapat masuk ke venue lebih cepat Mendapat akses khusus masuk ke venue Mendapat hadiah spesial yang didesain langsung oleh Coldplay tentunya bersifat sustainable Mendapat akses untuk ke tempat merchandise

Fasilitas-fasilitas tersebut merupakan hal yang membedakan tiket konser Coldplay kategori My Universe dengan yang lainnya. Namun harga yang ditawarkan tiket kategori My Universe tidak jauh beda dengan tiket kategori CAT 1 dengan numbering seating Rp5 juta.

Jika dibandingkan dengan kategori lain, tiket kategori My Universe menjadi yang cukup mahal. Selain itu, penonton konser bertajuk Coldplay Music of The Spheres World Tour Jakarta bisa memilih posisi duduk dari 10 kategori lainnya.

Berbagai kategori posisi duduk berkaitan dengan kategori tiket yang meliputi Ultimate Experience (CAT 1), My Universe (Festival), CAT 1 (Numbered Seating), Festival (Free Standing), CAT 2 (Numbered Seating), CAT 3 (Numbered Seating), CAT 4 (Numbered Seating), CAT 5 (Numbered Seating), CAT 6 (Numbered Seating), CAT 7 (Numbered Seating), CAT 8 (Numbered Seating).

Berdasarkan informasi tersebut, berikut harga tiket konser Coldplay kategori lainnya:

CAT 2 (NUMBERED SEATING) IDR 4.000.000

CAT 3 (NUMBERED SEATING) IDR 3.250.000

CAT 4 (NUMBERED SEATING) IDR 2.500.000

CAT 5 (NUMBERED SEATING) IDR 1.750.000

CAT 6 (NUMBERED SEATING) IDR 1.250.000

CAT 7 (NUMBERED SEATING) IDR 1.250.000 RESTRICTED VIEW

CAT 8 (NUMBERED SEATING) IDR 800.000 RESTRICTED VIEW

