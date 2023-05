Nekat ‘Meminang’ Mulan Jameela untuk Konser Tunggalnya, Ari Lasso: Udah Izin Dhani

PIKIRAN RAKYAT - Ari Lasso dalam waktu dekat akan menggelar konser bertajuk Konser 3 Dekade Perjalanan Cinta Ari Lasso di 4 kota di Indonesia.

Konser Ari Lasso ini digelar dalam rangka merayakan 30 tahun perjalanan karirnya di industri musik Indonesia.

Ia mengaku sangat tidak sabar untuk mewujudkan salah satu impiannya itu.

“Sangat-sangat excited, karena salah satu impianku setelah sembuh adalah bikin tour konser dan terlaksana,” katanya.

Baca Juga: Dua Kali Hampir Kehilangan Nyawa karena Kecelakaan Tragis, Boy William: Gue Lebih Bersyukur

Menariknya, dalam konser besar yang akan digelar tak lama lagi, Ari Lasso ‘meminang’ Mulan Jameela sebagai rekan duetnya.

“Apalagi didampingi oleh my bestie my very sister Mulan Jameela,” kata Ari.

Ari Lasso mengungkap bahwa ia harus meminta izin terlebih dahulu kepada Ahmad Dhani untuk mengajak Mulan Jameela mengisi konser tunggalnya.

“Menunggu jawaban dari Dhani itu lama kan, dan aku setelah meeting internal menentukan salah satu nama utamanya Mulan Jameela,” ucapnya.

Baca Juga: Viral Bocah Laki-Laki Disebut Jadi Calon Kepala Desa di Bangkalan, Netizen: Engga Bahaya?