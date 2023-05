IU Dilaporkan ke Polisi Terkait Tuduhan Plagiarisme

PIKIRAN RAKYAT - Penyanyi asal Korea Selatan, IU telah dilaporkan ke polisi usai diduga menjiplak karya artis lain.

Seorang non selebriti bernama Maeil Kyungjae melaporkan IU ke polisi terkait tuduhan menjiplak lagu artis dalam dan luar negeri. IU resmi dilaporkan pada Rabu, 10 Mei 2023.

Lagu-lagu IU yang diduga menjiplak karya artis lain di antaranya The Red Shoes, Good Day, Bbibbi, Pitiful, Celebrity, dan Boo. Menurut pelapor, lagu-lagu tersebut memiliki melodi dan ritme yang sangat mirip, serta menggunakan akord yang mirip.

"Lagu-lagu ini sangat mirip dengan melodi dan ritme karya aslinya dan sering menggunakan akord yang sama. Good Day dan The Red Shoes, khususnya sangat mirip (dengan lagu lain), sampai-sampai siapapun yang mendengarkan akan menganggapnya serupa. Saya menduga plagiarisme di awal keenam lagu, yang merupakan bagian yang menentukan getaran dan nada lagu serta menarik pendengar, dan membuat mereka memutuskan apakah akan mendengarkan lagu tersebut atau tidak," kata si pelapor.

Maeil Kyungjae menjelaskan bahwa lagu milik IU berjudul The Red Shoes dituduh telah menjiplak lagu Here Us milik Nekta pada tahun 2013 lalu. Saat itu, Nekta dilaporkan telah menyatakan bahwa mereka telah menghubungi Loen Entertainment, label IU, namun tidak ada jawaban.

Seorang pengacara menyatakan bahwa meski gugatan hak cipta biasanya harus dibuat oleh penulis karya asli, kasus ini akan menjadi pengecualian.

"Menurut Pasal 140 UU Hak Cipta, bagi mereka yang biasa melanggar hak cipta melalui penggandaan, pertunjukan, pameran, dan penyebaran karya jiplakan untuk tujuan keuntungan yang tidak dapat disangkal, saksi berhak menggugat terdakwa," ujar seorang pengacara dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam laman Koreaboo.

Profil IU

IU (Lee Ji-eun) adalah seorang penyanyi, penulis lagu, dan aktris asal Korea Selatan. Ia lahir pada tanggal 16 Mei 1993 di Distrik Gwangjin, Seoul, Korea Selatan. IU memulai karir musiknya pada tahun 2008 dengan album mini pertamanya "Lost and Found". Namun, namanya semakin dikenal setelah merilis album mini kedua "IU...IM" pada tahun 2009, yang berisi hits seperti "Marshmallow" dan "Boo".