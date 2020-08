Namanya Trending, Selena Gomez Sambut Julukan Baru Iringi Kolaborasinya dengan BLACKPINK

PIKIRAN RAKYAT - Nama girlband BLACKPINK memang tak usah diragukan lagi ketenarannya, setelah menggebrak panggung hiburan dengan single teranyarnya bertajuk How You Like That, kini BLACKPINK beberkan informasi terbaru.

Setelah perilisan lagu How You Like That, rumor kolaborasi bersama Selena Gomez memang sudah beredar di media massa.

Menjawab rasa penasaran para penggemar BLACKPINK, YG Entertainment akhirnya buka suara. Melalui unggahan resminya, YG Entertainment akhirnya mengonfirmasi kabar tersebut.

Nantinya Selena Gomez akan berduet dengan BLACKPINK di single kedua sebelum BLACKPINK merilis albumnya.

Kolaborasi apik antara Jennie, Lisa, Rose dan Jisoo bersama Selena tersebut, dikonfirmasi dengan keluarnya poster teaser terbaru BLACKPINK.

Dalam poster teaser yang dirilis oleh YG Entertainment, tertulis pengumuman, ‘BLACKPINK & Selena Gomez New Single Release’ dengan font berwarna merah muda dan kuning.

Sesuai dengan keterangan di poster teaser tersebut, lagu kolaborasi BLACKPINK bersama Selena akan dirilis serentak di seluruh dunia pada 28 Agustus 2020, pukul 1 siang waktu Korea Selatan.