Saat Grab dan TikTok Sambut Coldplay, Simak Strategi Terbaik saat War Tiket

PIKIRAN RAKYAT – Berikut strategi terbaik war tiket konser Coldplay yang dijadwalkan digelar pada 15 November 2023 mendatang. Kedatangan band tersebut disambut admin media sosial (medsos) Grab hingga TikTok Indonesia.

Medsos Grab, TikTok, dan merek terkenal lain kedapatan meramaikan datangnya Coldplay menyapa penggemarnya di Indonesia. Momen tersebut diabadikan akun Twitter @txtfromband dalam unggahan pada Selasa 9 Mei 2023 pukul 16.37 WIB.

Bagi Anda penggemar band yang dipimpin Chris Martin sebagai vokalis tersebut, pastikan Anda menyiapkan strategi terbaik untuk war tiket yang akan digelar pada 17 dan 18 Mei 2023 untuk presale BCA dan mulai 19 Mei 2023 untuk umum.

Simak strategi terbaik war tiket Coldplay

Baca Juga: Viral Harga Tiket dan Seat Plan Konser Coldplay Bocor Duluan, Promotor Meradang

Unggahan Twitter txtdaribrand soal konser Coldplay. Twitter @txtfrombrand

Berikut tipsnya dirangkum dari unggahan akun Twitter @adekumala:

1. Pastikan Anda menyiapkan beberapa gawai yaitu HP, tablet, dan laptop

2. Sudah siap sedia 15 menit sebelumnya

3. Jangan lupa siapkan data diri di Sticky Notes sebelumnya berisi first name, last name, no