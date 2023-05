Coldplay Bakal Konser di Indonesia, Tiket CAT 7 Paling Disorot: Cocok Buat yang Suka Konten Komplain di Tiktok

PIKIRAN RAKYAT - Band asal Inggris, Coldplay dikonfirmasi akan menggelar konser di Jakarta. Hal ini disampaikan langsung oleh Third Eye Management dan PK Entertainment selaku agensi yang akan memboyong Chris Martin dan kawan-kawan ke Indonesia.

Coldplay bakal manggung di Indonesia pada 15 November 2023 mendatang. "Halo apa kabar everybody watching in Indonesia?, we're so excited to announce our first show in your beautiful country, we will be in Indonesia in Jakarta on November the 15th," kata vokalis band Coldplay.

Untuk memesan tiket konser Coldplay di Jakarta, dapat membeli di web site resmi coldplayinjakarta.com.

Berikut ini kisaran harga tiket Coldplay:

- Festival (Free Standing) Rp3.500.000

- VIP (Numbered Seated) Rp5.000.000

- CAT 1 (Numbered Seated) Rp4.000.000

- CAT 2 (Numbered Seated) Rp3.250.000

- CAT 3 (Numbered Seated) Rp2.500.000

- CAT 4 (Numbered Seated) Rp1.750.000

- CAT 5 (Numbered Seated) Rp1.250.000

- CAT 6 (Numbered Seated, restricted view) Rp1.250.000

- CAT 7 (Numbered Seated, restricted view ) Rp800.000.

Banyak netizen yang menyinggung soal CAT 7 karena posisinya yang terbatas dan tidak dapat melihat stage.

"ayo di cat 7 biar viewnya sound system" kata netizen.

"CAT 7 mending nonton di rumah" kata netizen.