Kiky Saputri Komentari Kisah Perselingkuhan Viral Oknum Dokter: Gak Tau Diri

PIKIRAN RAKYAT - Jagat media sosial tengah dibuat heboh dengan aksi perselingkuhan seorang oknum dokter hewan bernama Alfa.

Perselingkuhan ini viral usai pemilik akun @junoaggy menceritakan kisahnya di Twitter. Dalam cuitannya, Agy bercerita bagaimana teganya sang suami melakukan perselingkuhan di saat dirinya tengah jatuh sakit.

Selain itu, kisah ini juga viral lantaran pria bernama Alfa itu tega meninggalkan sang istri yang selama ini sudah menemaninya hingga membiayainya selama berumahtangga.

Padahal, selama menjalani biduk rumah tangga, Agy yang juga seorang influencer sering kali membanggakan oknum dokter Alfa sebagai suaminya.

Bahkan Agy juga sempat membolehkan suaminya menikah lagi lantaran dia sudah divonis tak bisa memiliki anak.

Namun di balik pujian dari Agy, diam-diam oknum dokter Alfa malah melakukan perselingkuhan di belakang sang istri. Bahkan oknum dokter Alfa nekat melakukan hubungan intim di kaman tidur sang istri.

"Yes. Dia selingkuh while saying things like 'aku gak akan ninggalin kamu meski kamu lumpuh' on my hospital bed," kata Agy.

Dari keterangan yang beredar, oknum dokter Alfa diduga berselingkuh dengan teman satu organisasinya yang dia kenal saat mengenyam bangku pendidikan.