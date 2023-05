Coldplay Siap Gelar Konser di Jakarta, Intip Bocoran Lengkapnya

PIKIRAN RAKYAT - Coldplay resmi akan menggebrak panggung di Indonesia lewat konser Music of the Spheres World Tour di Jakarta pada 15 November 2023 mendatang. Hal tersebut dikonfirmasi Third Eye Management dan RK Entertainment selaku promotor pada Selasa, 9 Mei 2023.

Third Eye Management membagikan poster dan video teaser yang memperlihatkan keempat personil Coldplay menyampaikan pesan akan kedatangan mereka ke Indonesia.

Konser tersebut akan menjadi konser perdana band asal Inggris ini di tanah air. Selain Jakarta, Coldplay juga akan menggelar konser di beberapa negara di Asia seperti Kuala Lumpur, Tokyo, Kaohsiung, Taiwan, dan Australia selama November 2023 nanti.

Hingga saat ini, pihak promotor belum merilis harga tiket untuk konser tersebut. Kendati demikian, tanggal penjualan tiket presale sudah diumumkan.

Tiket akan dijual secara eksklusif melalui situs coldplayinjakarta.com mulai 17-18 Mei 2023 khusus bagi nasabah BCA pukul 10.00 WIB. Sedangkan penjualan tiket untuk publik akan dibuka pada 19 Mei 2023 pukul 10.00 WIB.

Rumor mengenai kedatangan Coldplay ke Indonesia sebetulnya sudah merebak sejak beberapa bulan lalu.

Berawal dari unggahan seorang warganet soal Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) yang telah dipesan selama dua pekan pada November 2023.