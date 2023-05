Link Pembelian Tiket Konser Coldplay Music of the Spheres World Tour at Jakarta 2023

PIKIRAN RAKYAT - Setelah bertahun-tahun menunggu, band asal Inggris, Coldplay akhirnya akan menggelar konser di Jakarta.

Kabar ini juga telah disampaikan langsung oleh Third Eye Management dan PK Entertainment selaku agensi yang akan memboyong Chris Martin dan kawan-kawan ke Indonesia.

Rencananya Coldplay bakal menggelar konser di Gelora Bung Karno (GBK) pada 15 November 2023 mendatang.

"Halo apa kabar everybody watching in Indonesia?, we're so excited to announce our first show in your beautiful country, we will be in Indonesia in Jakarta on November the 15th," kata vokalis band Coldplay.

Chris Martin dan kawan-kawan mengaku tak sabar untuk bertemu para penggemarnya di Indonesia.

"And we really hope we see some of you there," ucap Chriss Martin lagi.

Lantas berapa kisaran harga tiket konser Coldplay di Jakarta? berikut telah Pikiran-Rakyat.com rangkum untuk Anda.

Prediksi Harga dan Link Pembelian Tiket Konser Coldplay di Jakarta

