Coldplay Gelar Konser di Jakarta pada 15 November 2023

PIKIRAN RAKYAT - Coldplay mengumumkan kabar bahagia untuk para penggemar di Tanah Air. Setelah bertahun-tahun menunggu, band rock asal Inggris ini akan menggelar konser di Jakarta.

Rencananya Coldplay bakal menggelar konser di Gelora Bung Karno (GBK) pada 15 November 2023.

Kabar ini juga telah disampaikan langsung oleh Third Eye Management selaku agensi yang akan memboyong Chris Martin dan kawan-kawan ke Indonesia.

Dalam unggahan terbarunya di Instagram, tampak Chris Martin dan anggota Coldplay lainnya menyapa penggemar di Indonesia.

"Halo apa kabar everybody watching in Indonesia?, we're so excited to annouce our first show in your beautiful counry, we will be in Indonesia in Jakarta on November of the 15th," kata vokalis band Coldplay.

Chriss Martin dan kawan-kawan mengaku tak sabar untuk bertemu para penggemar di Indonesia.

"And we really hope we see some of you there," ucap Chriss Martin lagi.