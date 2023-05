Lirik Lagu Origami - YB & Heiakim dan Fakta di Baliknya

Origami - YB & Heiakim

It's alright blame all the faults

Hope the angels know

How to write mine

Oh i'm sick and tired of

All this fight

Like i'm losing my mind

If hell is real, we'll meet again

Clouds on my head

It didn't rain, it won't rain

So much violence and bloodshed

They hiding in my brain

For a goodbye i dont mind

Like life and death are aligned

Nobody sees from behind

But it's mine

For all the fight we've been through

Hell it's worst if i knew

You just can't read between the line

No, you can never

But it's alright blame all the faults

Hope the angels know

How to write mine

Oh i'm sick and tired of

All this fight

Like i'm losing my mind

If hell is real, we'll meet again

There are clouds on my head

It didn't rain, it won't rain

So much violence and bloodshed

They hiding in my brain

For a goodbye i dont mind

Other side seems so bright

If hell is real, we'll meet again

Judul: Origami

Artis: YB & Heiakim

Album: Single

Dirilis: 2022

Fakta di Baliknya

Origami merupakan lagu yang dibawakan oleh YB & Heiakim. Diketahui, Heiakim merupakan seorang musisi asal Indonesia yang sebelumnya populer karena karya musiknya dari suara mesin penerjemah dengan aplikasi digital.

Dia sebelumnya merilis Hello Goodbye pada 2021. Setelah itu, dia berkolaborasi dengan YB lewat single bertajuk Origami yang dirilis di bawah naungan label RENZ Records.

Adapun dalam lirik lagu itu, berkisah tentang gejolak dalam diri seseorang. Bagaimana dia melihat kekurangan dan masalah dalam diri, tapi tetap berusaha untuk menekannya. Selain itu, lagu ini mengenai bagaimana seseorang membenci diri sendiri.