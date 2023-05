Mahalini dan Rizky Febian Bertunangan, Dion Raharja Sampaikan Doa Terbaiknya

PIKIRAN RAKYAT - Kabar bahagia tengah menyelimuti pasangan artis Rizky Febian dan Mahalini Raharja yang telah melangsungkan pertunangan mereka pada Minggu, 7 Mei 2023. Acara lamaran tersebut digelar secara tertutup dengan hanya dihadiri oleh pihak keluarga dan kerabat dekat dari keduanya.

Melalui unggahan di media sosial Instagram, kakak Mahalini, Dion Raharja menyampaikan rasa bahagianya dengan memberikan ucapan selamat yang disertai dengan doa terbaik bagi sang adik dan Rizky Febian. Dia berharap agar keduanya berbahagia dan dilancarkan segala harapan ke depannya.

Menjalani kisah asmara selama satu tahun, Dion pun meyakini bahwa Mahalini dan Rizky Febian dapat menghadapi segala cobaan menjelang hari pernikahan mereka. Dalam harapan dan doanya, pria asal Bali itu juga menyematkan judul lagu yang menggambarkan kisah cinta keduanya.

“Di hari ini blide sebagai kakak sudah tentu ikut bahagia, blide ucapkan selamat untuk Iky dan Lini yang membuktikan keseriusan kalian untuk mencapai Satu Tuju, semoga ke depannya kalian menjadi Kisah yang Sempurna, dan dilancarkan apa pun rencana kalian nanti,” kata Dion Raharja, dilansir Pikiran-rakyat.com dari akun Instagram @dionraharja pada Senin, 8 Mei 2023.

“Karena pastinya nanti ada banyak cobaan yang harus kalian hadapi bersama, tapi dengan Kesempurnaan Cinta blide yakin kalian bisa melaluinya, sekali lagi semoga berbahagia selalu,” ujarnya kemudian.

Kebahagiaan Mahalini dan Rizky Febian juga turut dirasakan oleh teman-teman mereka yang turut menghadiri prosesi lamaran. Melalui unggahan Instagram di fitur Stories, Tiara Andini selaku sahabat dari Mahalini turut memberikan ucapan selamat disertai dengan foto kebersamaannya dengan para penyanyi jebolan ajang pencari bakat tersebut.

“Congrats for you gaisssss. What a good day,” kata Tiara Andini.