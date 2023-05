Nikita Mirzani Pamit dari Instagram

PIKIRAN RAKYAT - Nikita Mirzani membuat heboh setelah memutuskan pamit dari Instagram miliknya. Hal tersebut diungkapkan melalui Instagram miliknya.

Ibu tiga anak itu mengatakan akan pamit dari dunia maya, khususnya Instagram. Sebelumnya, Nikita Mirzani dikabarkan masih berseteru dengan suaminya, Antonio Dedola alias Toni Dedola.

"Bye for now IG (Selamat tinggal untuk sekarang Instagram)," kata Nikita Mirzani dalam unggahan Insta Story @nikitamirzanimawardi_172.

Setelah pamit, Nikita Mirzani mengatakan akun Instagram miliknya itu akan dipegang oleh admin.

"From now on.. this IG handled by Admin (dari sekarang, Instagram ini akan dipegang oleh admin," ujarnya menjelaskan.

Selain itu, Nikita Mirzani juga sedikit mengubah tampilan Instagram miliknya. Dia sudah menghapus beberapa foto di Instagram.

Nikita Mirzani juga menghapus sejumlah akun yang dia ikuti, termasuk sang anak, Laura Meizani alias Lolly. Nikita Mirzani hanya mengikuti sejumlah akun brand miliknya.

Tidak diketahui alasan Nikita Mirzani memutuskan pamit dari Instagram. Sebelumnya, Nikita Mirzani masih sempat membagikan sejumlah kegiatannya saat hadir di acara pembukaan salah satu klinik kecantikan.