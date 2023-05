Link Nonton dan Spoiler Doctor Cha Episode 7, Dokter Roy Mulai Pepet Cha Jung Sook yang Jadi Korban Selingkuh

PIKIRAN RAKYAT – Drama Korea (drakor) medis sekaligus slice of life, Doctor Cha makin mencatatkan rekor yang bagus. Pada episode 6 yang tayang 30 April 2023 lalu, drama yang dibintangi Uhm Jung Hwa ini mencetak rekor 13,3 persen untuk wilayah Seoul, dan 13,2 persen secara nasional.

Rating Doctor Cha selalu mengalami peningkatan di tiap episodenya. Hal itu sangat tak terduga mengingat drama ini ditayangkan di saluran televisi kabel, JTBC.

Namun lantaran ceritanya yang menarik, Doctor Cha mampu membuat banyak orang menontonnya. Bahkan kiashnya makin seru tiap episodenya.

Pada episode 6 yang tayang pekan lalu, kisah perselingkuhan suami dokter Cha Jung Sook, Seo In Ho dengan Choi Seung Hee, kepergok oleh dua orang. Adapun yang memergokinya adalah dokter Roy Kim dan dokter Jeon So Ra.

Dokter Roy pun langsung memperingatkan Profesor Seo. Namun hal itu justru tak mempan dan membuatnya harus mengatakan langsung pada dokter Cha.

Sementara itu, dokter Cha yang sudah melihat anak dari Choi Seung Hee yang merupakan hasil perselingkuhan dengan suaminya, mulai khawatir. Dia pun sampai berlari untuk membuktikan rasa curiganya itu.

Spoiler dan link nonton Doctor Cha episode 7

Pada episode 7 nanti, kemungkinan dokter Roy belum jadi mengungkap perselingkuhan tersebut. Hal itu terlihat dari cuplikan yang memperlihatkan dokter Choi Seung Hee manantang dokter Roy untuk mengungkapkannya.

Lantaran mengetahui Profesor Seo dan Choi Seung Hee berselingkuh, dokter Roy mulai berani mendekati dokter Cha. Hal itu bahkan diperlihatkan di rumah sakit dan bisa dilihat banyak orang.