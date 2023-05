Uya Kuya Dihubungi 19 Orang Penting Gegara Konten Tio Pakusadewo: Ada Yang Menyuruh Take Down

PIKIRAN RAKYAT - YouTuber Uya Kuya mengungkapkan momen ketika dirinya dihubungi sejumlah pihak penting di Indonesia gara-gara kontennya bersama Tio Pakusadewo tentang sisi lain dunia Lapas.

Tio Pakusadewo mengungkapkan pengalamannya saat berada di dalam penjara, mulai dari menceritakan kualitas nasi di penjara, adanya sel tikus, hingga adanya transaksi narkoba.

Konten tersebut menjadi viral di media sosial hingga diangkat ke beberapa artikel. Akibatnya, Uya Kuya dihubungi sejumlah pihak penting dengan nada bicara yang berbeda-beda.

"Yang kemarin ini saya hitung selama tiga hari ada 19 orang penting di negeri ini yang menghubungi saya," kata Uya Kuya.

Di antara yang menghubungi Uya Kuya tersebut ada pihak yang meminta melakukan take down video dan ada juga pihak yang mendukung video tersebut ditayangkan.

"Buat ajak ngobrol, tapi ada juga yang nyuruh take down, ada juga yang ngobrol tapi dia bilang nggak usah di take down karena ini buat kebaikan," ujar Uya Kuya dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam kanal YouTube Trans TV Official.

Dalam pengakuannya, Tio Pakusadewo mengatakan bahwa pernyataannya di konten YouTube Uya Kuya bukan bertujuan untuk menghantam institusi tersebut.

"Bukan bertujuan menghantam sebuah institusi atau menunjuk beberapa orang yang harus bertanggung jawab terhadap itu, enggak, kalaupun ada, itu oknum kan," ujar Tio Pakusadewo.