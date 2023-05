Bintangi Oppenheimer, Cillian Murphy Diam-diam Bermimpi Jadi Peran Utama di Film Christopher Nolan

PIKIRAN RAKYAT – Film Oppenheimer, karya sutradara kawakan Christopher Nolan, akan menampilkan aktor Cillian Murphy sebagai pemeran utama.

Proyek ini dianggap langkah karier yang signifikan bagi sang aktor. Pasalnya, dia telah bekerja sama dengan Nolan di beberapa film, tetapi baru kali ini didapuk sebagai pemeran utama.

Cillian Murphy berperan sebagai J. Robert Oppenheimer. Kisah film ini akan berpusat pada karakter utama yang harus mengambil risiko menghancurkan dunia demi menyelamatkannya.

Diadaptasi dari buku peraih penghargaan Pulitzer ‘American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer’ oleh Kai Bird dan Martin J. Sherwin, Oppenheimer berkisah tentang penciptaan bom atom pertama di dunia pada Perang Dunia II lewat Proyek Manhattan yang dipimpin Amerika Serikat.

Selain Murphy, film diisi sederet bintang papan atas seperti Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Benny Safdie, Michael Angarano, Josh Hartnett, dan lainnya.

Murphy mengaku selalu bersedia bekerja sama dengan Nolan, terlepas besar kecilnya peran yang ia dapatkan. Hal ini sudah pernah disampaikannya secara publik maupun pribadi kepada sang sutradara langsung.

Aktor 46 tahun tersebut memuji Nolan sebagai sosok yang bersahaja dan suka merendah. Dia mengungkapkan kegembiraannya saat ditawari peran utama dalam Oppenheimer, peran yang diam-diam sebenarnya sangat ia inginkan.

“Dia berkata kepada ‘aku menulis naskah tentang Oppenheimer. Aku ingin kamu yang memerankannya’. Itu adalah hari yang bahagia. Aku selalu bilang secara publik maupun kepada Chris bahwa aku selalu bersedia main dalam filmnya terlepas perannya besar atau kecil. Tapi jauh di lubuk hati, diam-diam aku sangat ingin jadi peran utama untuknya,” kata Murphy dikutip dari Movieweb.