Priyanka Chopra Depresi Usai Operasi Plastik

PIKIRAN RAKYAT - Aktris Priyanka Chopra mengungkapkan masa kelamnya setelah menjalani operasi plastik. Menurutnya, operasi plastik yang dijalaninya itu tidak sesuai harapan.

"Itu adalah masa kelap dalam hidup saya," kata Priyanka Chopra dalam tayangan The Howard Stern Show.

Priyanka Chopra mengatakan bahwa operasi plastik yang dijalaninya merupakan rekomendasi dari dokter. Dokter menyarankan pengangkatan polip di rongga hidungnya.

Namun siapa sangka, proses operasi plastik tersebut tidak sesuai harapan, hal tersebut membuat Priyanka Chopra depresi. "Wajah saya benar-benar berubah dan saya mengalami depresi yang dalam," ujar Priyanka Chopra.

Operasi yang dijalani Priyanka Chopra itu ternyata berdampak pada kariernya. Dia mengaku dipecat dari tiga film sekaligus usai menjalani operasi tersebut.

Meski merasa trauma, Priyanka Chopra mengikuti saran sang ayah, Ashok Chopra untuk menjalani operasi korektif. "Saya takut sekali. Tetapi ayah mengatakan 'Ayah akan menemani di ruang operasi," ujarnya.

"Ayah memegangi tangan saya selama operasi dan membantu mengembalikan rasa percaya diri saya," ucapnya dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam lama E! News.

Selain ayahnya, istri Nick Jonas itu mendapat dukungan mental dari sutradara Bollywood Anil Sharma. "Saya seharusnya menjadi pemeran utama, tetapi saya digeser ke pemeran pendukung," ucapnya.