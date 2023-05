Asal Usul May the 4th Be With You Jadi Hari Stars Wars Sedunia

PIKIRAN RAKYAT - 4 Mei menjadi tanggal spesial bagi para penggemar Star Wars di penjuru dunia, pasalnya setiap tanggal 4 Mei merupakan hari besar bagi pecinta film Star Wars.

Sudah dipastikan para penggemar film fiksi ilmiah itu akan menuliskan sebuah pesan berbunyi 'May The Fourth Be With You'.

Selain itu, berbagai platform media sosial juga akan dipenuhi dengan foto-foto juga kutipan dari film Star Wars.

Lantas bagaimana sebenarnya asal usul dari May The Fourth Be With You? berikut telah Pikiran-Rakyat.com rangkum untuk Anda.

Asal Usul May The Fourth Be With You

4 Mei jadi tanggal yang ditetapkan sebagai Star Wars Day, para penggemar rajin merayakan hari ini sebagai hari serial film Star Wars.

Pesta perayaan digelar di berbagai lokasi di seluruh dunia dengan berbagai kegiatan, mulai dari menonton ulang film-film Star Wars bersama penggemar lainnya, pameran kostum, hingga diskusi terkait film dan gosip pemain film Star Wars.

Seperti pada 2011 lalu, para fans Star Wars juga diketahui sempat merayakan tanggal ini secara besar-besaran di Toronto Underground Cinema, Kanada.

Sejak itu, setiap tahunnya, para penggemar di belahan Bumi lainnya ikut merayakan 4 Mei sebagai hari yang besar bagi para penggemar Star Wars.