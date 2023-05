Ed Sheeran Bakal Pensiun Bermusik Jika Lagu Thinking Out Loud Terbukti Plagiat di Persidangan

PIKIRAN RAKYAT – Ed Sheeran saat ini tengah menjalani persidangan terkait tuduhan plagiarisme lagu Thinking Out Loud terhadap karya klasik Marvin Gaye berjudul Let’s Get It On. Gugatan itu diajukan oleh keturunan Ed Townsend, penulis yang membuat lagu tersebut bersama Gaye.

Thinking Out Loud dituduh menyalin progresi harmonik, elemen melodi, dan ritme dari Let’s Get It On tanpa izin. Gugatan ini awalnya diajukan pada 2017, tetapi ternyata butuh 6 tahun sampai akhirnya mencapai pengadilan federal Manhattan.

Ben Crump selaku pengacara pihak penggugat menggunakan video penggemar sebagai bukti dalam persidangan. Dalam video itu, Ed Sheeran melakukan mash-up Thinking Out Loud dan Let’s Get It On.

Pengacara Sheeran, Illene Farkas berpendapat bahwa video tersebut tidak bisa membuktikan pelanggaran hak cipta dan lagu kliennya menggunakan konstruksi yang umum ditemukan pada lagu pop. Ia mengatakan penyanyi 32 tahun itu sudah sering membawakan mash-up lagu selama pertunjukan langsung.

Baca Juga: Suka Duka Ed Sheeran Menggarap Album Subtract: Istri Kena Tumor, Sahabat Saya Meninggal

“Aku melakukan mash-up pada banyak pertunjukan. Banyak lagu punya akord yang mirip. Sejujurnya, akan sangat bodoh jika aku melakukan apa yang Anda tuduhkan di atas panggung di hadapan 20.000 orang,” tutur Sheeran dalam pembelaannya. Ia sekaligus mengakui lagu hit tersebut sebenarnya terinspirasi oleh musisi Irlandia, Van Morrison.

Duduk sebagai saksi pertama dalam persidangan, putri Ed Townsend, Kathryn memuji Sheeran sebagai seniman hebat dengan masa depan cerah. Kendati demikian, ia merasa perlu melindungi karya warisan ayahnya.

Dalam pernyataannya, sang penyanyi berkata ia lebih baik berhenti bermusik jika hakim menyatakannya bersalah.

“Jika itu terjadi, saya selesai, saya berhenti,” ujarnya pada 1 Mei 2023 di Pengadilan Manhattan.