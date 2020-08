Diwarnai Haru dan Sedih, Pemain Drama It's Okay To Not Be Okay Sampaikan Salam Perpisahan

PIKIRAN RAKYAT - K-drama It's Okay To Not Be Okay baru saja tamat dengan 16 episodenya yang sukses membuat penontonnya berdecak kagum.

Pada penayangan episode terakhirnya, rating drama It's Okay To Not Be Okay yang dibintangi oleh Kim Soo Hyun dan Seo Ye Ji meraih angka 7,3 persen dan 8,5 persen berdasarkan data dari AGB Nielson.

Dengan episode terakhir It's Okay To Not Be Okay yang ditayangkan 9 Agustus 2020 lalu, pemain mambagikan momen terakhir tentang drama tersebut.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam laman Soompi pada Selasa, 11 Agustus 2020, para pemain It's Okay To Not Be Okay juga mengucapkan rasa terima kasih dan ucapan perpisahan pada penonton setia drama TvN tersebut.

Kim Soo Hyun berperan sebagai Moon Kang Tae, seorang pengasuh yang sibuk untuk mengurus diri sendiri dan kakaknya mengucapkan terima kasih untuk penonton dan crew drama tersebut.

"Terima kasih telah menonton 'It's Okay to Not Be Okay.' Semuanya, termasuk sutradara, penulis skenario, staf, dan pemeran, bekerja sangat keras," kata Kim Soo Hyun.

Dengan penuh haru, Kim Soo Hyun berharap melalui drama ini orang-orang bisa sembuh dari berbagai permasalahan.